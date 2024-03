La Juventus qualificata al Mondiale per club del 2025

La Juventus giocherà il Mondiale per club la prossima estate, nel 2025. I bianconeri si qualificano ufficialmente dopo che il Napoli, sconfitto a Barcellona, ha salutato la Champions. I bianconeri, per qualificarsi, dovevano sperare nella non qualificazione ai quarti dei campani, e anche in quel caso, il Napoli avrebbe dovuto vincere almeno una delle due partite per scavalcare i punti nel ranking dei bianconeri.

Per la Juventus una qualificazione arrivata sul divano, un po’ gufando purtroppo, ma non poteva essere altrimenti dopo che ai bianconeri era stata tolta la possibilità di giocarsi sul campo la chance di andare al Mondiale dopo l’eslcusione dalle coppe europee. Ricordiamo che la FIFA elargisce 50 milioni alle qualificate.

Anche la Juventus sui social ha ufficializzato la qualificazione, oltre che la FIFA, che fa i complimenti ai bianconeri.

Congratulations to @juventusfc on qualifying for the FIFA Club World Cup 2025!

As a result of @sscnapoli‘s elimination from the @ChampionsLeague, Juventus are now assured of a spot via Europe’s ranking pathway and become the 10th team from Europe to qualify for the tournament. pic.twitter.com/DuFVzCsgqh

— FIFA (@FIFAcom) March 12, 2024