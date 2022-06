La Juventus omaggia Tevez: “Grazie per tutte le emozioni che ci hai regalato”

Come noto, Carlos Tevez ha annunciato quest’oggi la decisione di ritirarsi dal calcio giocato. La Juventus, uno dei club in cui ha militato l’oramai ex attaccante argentino, l’ha così omaggiato tramite i social: “Grazie Apache per tutte le emozioni che ci hai regalato“.

Grazie Apache per tutte le emozioni che ci hai regalato ⚪️⚫️@__CarlitosTevez ❤️ — JuventusFC (@juventusfc) June 4, 2022

Foto: Facebook Juventus