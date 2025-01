La Juventus non va oltre lo 0-0 a Bruges. Bianconeri qualificati ai playoff

La Juventus non va oltre la parità a Bruges: 0-0. Dopo una prima frazione di gioco priva di tiri in porta ed emozioni, la ripresa si apre con il brivido per i bianconeri di Thiago Motta. Di Gregorio perde tempo nel rinvio e poi serve un avversario: il pallone giunge a Jutglà poco dentro l’area che, però, in diagonale calcia a fil di palo. La risposta della Juve non si fa attendere. E, al 52′, Nico Gonzalez spreca l’occasione per passare in vantaggio. Mbangula scappa sulla sinistra e mette in mezzo, ma l’argentino incespica a pochi metri dalla porta e alza il pallone, sul quale si avventa Douglas Luiz, che calcia altissimo con un tocco sotto troppo poco deciso. Al 71′ è ancora la Juve a sfiorare il vantaggio. Cross morbido del subentrato Conceiçao da destra, sul secondo palo Koopmeiners da pochi metri colpisce di testa ma mette a lato. Immediata anche la risposta del Brugge, con Nilsson che si divora il vantaggio con una girata all’altezza dell’area piccola, che finisce alta sopra la traversa. Thiago Motta prova a ridisegnare la sua Juve: dentro Vlahovic, Thuram e McKennie, fuori Nico Gonzalez, Douglas Luiz e Koopmeiners. Ma i cambi non portano la spinta desiderata e termina così 0-0 a Bruges. La Juventus è matematicamente qualificata ai playoff di Champions League, in attesa dell’ultima partita contro il Benfica.

Foto: Instagram Brugge