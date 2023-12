La Juventus non sbaglia: 1-0 alla Roma, decide Rabiot. I bianconeri si portano a -2 dall’Inter

La Juventus non fallisce e accorcia sull’Inter: 1-0 alla Roma, decide la rete a inizio ripresa di Rabiot. Partono forte i giallorossi. E il primo squillo arriva dopo appena quattro minuti: Cristante si gira in area di rigore e lascia andare una rasoiata, ma il tentativo del centrocampista si stampa sul palo. Immediata la risposta bianconera con Vlahovic, ma le conclusioni del centravanti serbo si spengono a lato della porta difesa da Rui Patricio. Sono gli uomini di Allegri a rendersi pericolosi nella zona centrale della prima frazione di gioco: prima, con un altro tentativo di Vlahovic murato da Mancini e, pochi minuti dopo, con Yildiz. Al 32′ torna a rendersi pericolosa la Roma con un esterno mancino di Dybala che si spegne di poco sul fondo. Al 42′ arriva la grande opportunità per sbloccare la gara per i bianconeri: Kostic si coordina in area di rigore, ma N’Dicka compie un salvataggio straordinario con la testa a Rui Patricio battuto. Al secondo minuto del secondo tempo la Juventus trova la via del gol con un tocco ravvicinato di Adrien Rabiot: Kostic vince il duello con Kristensen, Vlahovic di tacco lo serve perfettamente e il francese è freddo per siglare l’1-0. Al 72′ torna in avanti la Roma: bianconeri in difficoltà nel liberare, sul pallone al limite dell’area di fionda Dybala che di prima di controbalzo impegna severamente Szczesny alla parata in tuffo. Mourinho setta la Roma con una assetto ultra offensivo e inserisce Azmoun al fianco a Lukaku e Dybala. Ma è la Juve a sfiorare il gol del raddoppio con McKennie, ma Rui Patricio è attento e respinge il tentativo dell’americano. Appuntamento col raddoppio sfiorato anche all’88’ ma il gol di Chiesa non viene convalidato per fuorigioco: il tocco di Pellegrini è solo una deviazione e non vale come una giocata. Termina così 1-0 all’Allianz Stadium, tre punti importanti per la Juventus che si porta a -2 dall’Inter in vetta alla classifica.

Foto: Instagram Juventus