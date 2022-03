La Juventus in Ucraina con i pullman: salvate 80 persone

La Juventus scende in campo a sostegno dell’Ucraina con un’iniziativa concreta: il club bianconero è partito con una delegazione dalla Continassa alla volta di Zahony, cittadina al confine tra Ungheria e Ucraina, da dove sono state prelevate 80 persone poi accompagnate in Italia. Di seguito il comunicato della Juventus: “Le immagini di una guerra nel cuore del nostro continente hanno colpito le donne e gli uomini della Juventus e hanno suscitato una mobilitazione che ha toccato tutti. Non si poteva osservare senza agire. Non si poteva commentare senza tentare in ogni modo di mettere in piedi un’operazione. La guerra in Ucraina, giorno dopo giorno sta generando dolore e morte, ma soprattutto sta distruggendo la vita quotidiana di milioni di persone, costrette a rifugiarsi fuori dal loro Paese.

Ecco perché la Juventus nella giornata odierna non è solamente scesa in campo a Genova: ci sono momenti in cui bisogna dimostrare di essere vicini a chi soffre con atti concreti.