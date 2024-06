La Juventus ha chiesto di rientrare nell’ECA. Lo ha comunicato la stessa associazione, riunitasi quest’oggi in vista della finale di Champions League, con una nota. Questo l’estratto del comunicato:

“Il Comitato Esecutivo dell’ECA (ExCo.) – si legge nella nota – si è riunito oggi a Londra per l’ultima riunione della stagione in vista della finale di UEFA Champions League del 2024 per portare avanti diverse priorità chiave per i club europei e ha ricevuto un rapporto sulla richiesta della Juventus F.C di rientrare nell’ECA. All’incontro hanno partecipato anche il presidente della UEFA Aleksander Ceferin e il segretario generale della FIFA Mattias Grafstrom”.

Ha aperto il meeting il presidente dell’ECA e del Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaifi: “Inizio l’incontro con una notizia molto significativa: dopo aver avuto recentemente diversi incontri con il management e la proprietà, sono lieto di riferire che la Juventus ha chiesto di rientrare nell’ECA, che sarà formalizzato a breve. La porta dell’ECA è sempre aperta ai club che credono negli interessi collettivi, nelle riforme progressiste e nel lavorare in modo costruttivo con tutte le parti interessate”

Foto: twitter PSG