La Juventus ha avviato la procedura per uscire dalla Super Lega. Il comunicato

La Juventus è pronta a uscire dal progetto Super Lega: il club bianconero ha pubblicato in questi minuti un comunicato in cui conferma l’inizio delle procedure per l’uscita dal progetto in cui sono coinvolti Real Madrid e Barcellona. Di seguito il comunicato pubblicato sul sito bianconero: “Torino, 13 luglio 2023 – Facendo seguito al comunicato stampa del 6 giugno 2023, con cui Juventus aveva reso noto di aver iniziato un periodo di discussione con Real Madrid e FC Barcelona (club che fino ad allora non avevano annunciato l’intenzione di uscire dal progetto Super Lega) con riguardo alla prospettata decisione di Juventus di uscire dal Progetto Super Lega, si rende noto quanto segue.

A seguito di tali discussioni, e tenuto conto di alcune divergenze sull’interpretazione degli accordi applicabili al Progetto Super Lega, Juventus conferma di aver iniziato la procedura di uscita dal suddetto Progetto, pur rammentandosi che, ai sensi delle disposizioni contrattuali applicabili, affinché il recesso produca i suoi effetti è richiesto il previo consenso di Real Madrid, FC Barcelona e degli altri club coinvolti nel Progetto Super Lega”.

Foto: Twitter Juventus