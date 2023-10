La Juventus è prima: non accadeva da 1183 giorni. In panchina c’era Sarri

Dopo la vittoria all’ultimo minuto contro l’Hellas Verona grazie alla rete di Cambiaso al 97′, la Juventus torna – almeno per una notte – la prima posizione del campionato italiano. Un traguardo che mancava da più di tre anni, 1183 giorni per l’esattezza. Infatti, l’ultima volta che i bianconeri si sono trovati al primo posto era il 1° agosto del 2020 e in panchina c’era ancora Maurizio Sarri.

Foto: Instagram Juventus