La Juventus si affida agli ex Vlahovic e Chiesa: i due ora devono sfatare il tabù Fiorentina

La Juventus, per non rischiare di mettere in discussione la propria qualificazione alla prossima edizione della Champions League, è obbligata ad ottenere una vittoria questa sera, in casa contro la Fiorentina. Una sfida nella sfida, in un match sempre molto sentito, sarà quella dei due grandi ex di turno, ovvero Dusan Vlahovic e Federico Chiesa, con un passato importante in maglia viola ed oggi protagonisti con i bianconeri. I due attaccanti, infatti, che da quando hanno lasciato il club toscano, non sono mai riusciti a segnare un gol alla propria ex squadra, né hanno mai preso parte gol contro i gigliati in tutte le competizioni: zero gol e assist per il serbo in 5 sfide, altrettanto per l’italiano in 4 confronti.

Foto: Instagram Juventus