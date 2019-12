La Juventus contro il razzismo: “Insieme celebriamo le differenze”

La scorsa estate la Juventus ha aperto un canale Instagram ufficiale per diffondere importanti messaggi sul sociale. “Live Ahead” è il nome della piattaforma e nel video di Natale si celebrano le differenze. Da Cristiano Ronaldo a Dybala, passando per Matuidi, Bonucci e Sara Gama: tutti uniti contro il razzismo. “E’ durante le occasioni speciali che condividiamo sogni, speranze e passioni. Ognuno porta qualcosa di unico che contribuisce a creare una nuova cultura. Persone differenti si uniscono in armonia. Ognuno diventa parte di un disegno, che unisce il mondo intero con combinazioni audaci e innovative. Insieme celebriamo le differenze“.