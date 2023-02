La Juve vola in semifinale di Coppa Italia: 1-0 alla Lazio, decide Bremer. Adesso per i bianconeri c’è l’Inter

Alla Juventus basta il gol di Bremer per volare in semifinale di Coppa Italia contro l’Inter: 1-0 alla Lazio. Dopo un primo tempo privo di grande occasioni, la partita si è sbloccata al 44′, quando Bremer dopo un cross di Kostic ha sfruttato un’uscita a farfalle di Maximiano per permettere ai bianconeri di passare in vantaggio. Nella ripresa Sarri inserisce Pedro al posto di Immobile e al 59′ arriva anche il turno di Milinkovic-Savic. La Lazio cresce, ma senza impensierire la retroguardia bianconera che si è difesa con ordine, cercando di colpire in ripartenza. Termina così 1-0 all’Allianz Stadium, quarta eliminazione consecutiva ai quarti di finale per la Lazio. La Juve, invece, vola in semifinale dove troverà l’Inter.

Foto: Instagram Juventus