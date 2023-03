La Juve va sul 2-0 (Bremer, Rabiot). La Samp rimonta in un minuto con Augello e Djuricic. E’ 2-2 a fine primo tempo

Primo tempo palpitante allo Stadium tra Juventus e Sampdoria, con la Juve. avanti di due gol, che si fa rimontare in due minuti dalla Sampdoria per il 2-2 che al momento. La Juve la sblocca all’11’ con Bremer all’11’. Il 2-0 arriva al 26′ con Rabiot, ancora su colpo di testa.

Juve che sembra in assoluto controllo, ma la Sampdoria non demorde.

Al 31′ Augello riapre la gara, con un destro in area di rigore, dopo un rimpallo. Il pareggio un minuto dopo, con Djuricic che da solo, in area, spiazza Perin.

Samp che nel finale ha avuto anche la chance per il 3-2, ma la Juve se l’è cavata. Primo tempo che quindi si chiude sul 2-2.

Foto: Instagram Juve