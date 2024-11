La Juve torna a vincere: 2-0 a Udine (autogol Okoye e Savona). Agganciata l’Inter a -4 dal Napoli

La Juventus torna a vincere e lo fa a Udine, dopo due pareggi di fila. Battuto l’Udinese 2-0. Inizio a tinte juventine, che parte aggressiva, determinata. Primo squillo con Cambiaso che calcia ma non inquadra la porta.

Al 19′, grande azione dei bianconeri, Yildiz serve Thuram che salta un avversario, entra in area e calcia di sinistro. Il palo salva i friulani ma sulla respinta la palla carambola su Okoye che la spinge in rete per il vantaggio juventino. L’Udinese reagisce, Davis ha una grande chance, conclusione parata con qualche brivido da Di Gregorio. Juve che inizia a palleggiare e provare l’imbucata.

Al 37′, Yildiz riceve palla al limite, conclusione di destro, strozzata e deviata sul palo. Sulla respinta irrompe Savona che dal limite dell’area di piatto insacca il 2-0.

Nella ripresa l’Udinese fa molto meglio. I friulani partono aggressivi e mettono in difficoltà la Juve. Udinese che trova anche un gol con Davies, annullato per un fallo dell’attaccante su Gatti. Juve che riesce a resistere alla prima spinta dei friulani. Motta si gioca alcuni cambi, esce anche Vlahovic per farlo riposare. L’Udinese di gioca la carta Lucca. La Juve gestisce il possesso ma quando l’Udinese attacca crea problemi ai bianconeri.

Lucca al minuto 85 colpisce una traversa clamorosa con un ottimo colpo di testa che avrebbe potuto riaprire la gara. La Juve risponde nel recupero con una ripartenza, dove Koopmeiners da solo davanti ad Okoye gli calcia addosso.

Finisce 2-0 per la Juventus che dopo due pareggi di fila torna a vincere, dopo sei gol in due partite torna a chiudere la saracinesca della porta.

In classifica, la Juve sale al seco do posto, a pari punti con l’Inter 21, a -4 dal Napoli.

Foto: twitter Juventus