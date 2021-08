La Juve supera 3-1 l’Atalanta. In gol Dybala, Bernardeschi e Morata

La Juventus di Max Allegri vince l’amichevole contro l’Atalanta per 3-1. Debutto stagionale con gol per Paulo Dybala. L’atalantino Muriel agguanta il momentaneo pareggio su rigore ma poi Federico Bernardeschi (schierato nel ruolo di mezzala) e Alvaro Morata chiudono la partita a favore dei bianconeri. In attesa del campionato per Allegri sono arrivate delle buone indicazioni soprattutto per quanto riguarda Dybala.

Foto: Twitter Juve