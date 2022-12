La Juve supera 1-0 il Rijeka in amichevole. Decide un gol di Kean nella ripresa

La Juventus supera 1-0 il Rijeka nella seconda amichevole di questo fine 2022. A decidere il match dell’Allianz Stadium la rete nel secondo tempo di Moise Kean. Allegri ha dato spazio a diversi giovani, provando comunque dall’inizio doversi titolari, come Szczęsny, Kostic, Locatelli e McKennie, e partendo con la coppia d’attacco Milik-Kean. Spazio anche per il 2005 Dean Huijsen partito dal primo minuto in difesa, insieme a Gatti e all’altro giovane Riccio.

Foto: twitter Juve