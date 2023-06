La Juve su tre terzini: c’è Fresneda che piace anche al Milan

La Juve sta definendo l’operazione Kulusevski con il Tottenham, a cifre leggermente inferiori rispetto ai 35 milioni che erano stati pattuiti a suo tempo con la Juve. Ci stiamo attestando sui 30 milioni per il diritto di riscatto che non era più obbligo. Ma la Juve vuole prendere anche un terzino: secondo quanto raccontato in esclusiva da Gianluigi Longari per Sportitalia si stanno valutando i profili di Ivan Fresneda del Valladolid, Sacha Boey del Galatasaray e Lucas Vazquez del Real. Attenzione al Milan per Fresneda, un profilo che piace.

Foto: Instagram Fresneda