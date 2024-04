La Juve Stabia torna in Serie B dopo 4 anni!

La Juve Stabia torna in Serie B! Alle Vespe basta il pareggio per 0-0 in casa del Benevento per festeggiare l’aritmetica promozione. Una grande stagione degli uomini di Pagliuca: 74 punti, 21 vittorie, 11 pareggi e solo tre sconfitte. Numeri che permettono alla Juve Stabia di chiudere il discorso promozione e blindare il primo posto con tre giornate in anticipo. L’ultima volta che la Juve Stabia ha giocato un campionato di Serie B è stata nella stagione 2019/20, interrotta e poi conclusa in estate per la questione Covid. In quel caso, le Vespe si classificarono al penultimo posto in classifica di una stagione vinta proprio dal Benevento.

Foto: Instagram Juve Stabia