La Juve Stabia supera il Cesena, basta il gol di Floriani Mussolini. Espulso Ceesay all’84’

Juve Stabia – Cesena, sfida di Serie B, termina 1-0.

Primo tempo totalmente dominante da parte dei padroni di casa, che sbloccano la gara al 21′ con Romano Floriani Mussolini. Zero tiri totali, un calcio d’angolo e poco altro per il Cesena che ha subito per tutti i primi 45′ le idee e il coraggio della Juve Stabia. Secondo tempo non così diverso dal primo, con il possesso della sfera nettamente in favore della Juve Stabia, con un Cesena che non riesce a imporsi. All’84’, giunge anche l’espulsione per lo svedese Joseph Ceesay della squadra ospite.

Foto: Instagram Juve Stabia