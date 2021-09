La Juve sfida il Chelsea campione d’Europa nei gironi: nel 2012 i bianconeri vinsero 3-0 a Torino

La gara di cartello di domani sarà certamente la sfida tra Juventus e Chelsea. I bianconeri sfidano i blues campioni d’Europa nel girone. Non è la prima volta che accade. Nell’unico precedente, il Chelsea fresco vincitore della Champions, nel 2012-13, si ritrovò nel girone proprio la Juventus. Era la Juve fresca campione d’Italia con Antonio Conte, alla prima apparizione in Champions dopo alcuni anni di assenza.

All’epoca la gara di andata si giocò prima allo Stamford Bridge e finì 2-2. La Juve rimontò il doppio vantaggio dei blues, una doppietta del brasiliano Oscar. A segno per i bianconeri Vidal e Quagliarella.

Nella gara di Torino, al ritorno, fu lezione della Juve al Chelsea. I bianconeri si imposero con un perentorio 3-0, con le reti ancora di Quagliarella e Vidal e il terzo gol di Giovinco. E’ l’ultimo precedente tra Juve e Chelsea, esattamente 9 anni fa.

Il Chelsea, con quella sconfitta, esonerò Di Matteo che aveva guidato i blues alla conquista della Champions pochi mesi prima.

C’è anche un precedete che sorride al Chelsea ed è datato 2009, ottavi di finale di Champions. La Juve di Ranieri si arrese ai blues. Sconfitta per 1-0 allo Stamford Bridge, poi 2-2 a Torino. In ogni caso, il Chelsea non ha mai vinto nello stadio della Juventus.

Foto: Twitter Juve