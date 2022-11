La Juve saluta la Champions con una sconfitta indolore: 2-1 PSG. L’avventura europea continuerà in Europa League

La Juve cade 2-1 allo Stadium contro il Paris Saint-Germain, ma l’avventura europea continuerà in Europa League. Al 14′ i bianconeri vanno sotto dopo una grande serpentina di Kylian Mbappé: il francese riceve e fa secco Gatti, che gli si aggrappa con le unghie alla maglia ma non riesce a fermarlo, rientro sul destro a evitare la scivolata di Locatelli e palla all’angolino dopo il bacio al palo. Immediata la reazione dei bianconeri. E a pochi minuti dalla fine del primo tempo, la Juventus torna in corsa anche per l’Europa League. Uscita sbagliata da parte del Paris Saint Germain, che lascia in gioco tutti gli attaccanti bianconeri: colpo di testa di Cuadrado con Donnarumma che può solo sfiorarlo, senza toglierlo dalla disponibilità di Bonucci che in scivolata firma l’1-1. Parità che prosegue fino al 69′, quando i francesi tornano in vantaggio grazie al gran diagonale di Nuno Mendes. Al 74′ esulta lo Stadium, ma non per un gol: bensì per il ritorno in campo di Federico Chiesa dopo 10 mesi dal brutto infortunio. Una sconfitta che non ha valore ai fini della classifica, gli uomini di Allegri ripartiranno dall’Europa League grazie alla vittoria del Benfica per 6-1 in casa del Maccabi.

Foto: Twitter Juve