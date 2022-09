La Juve rimonta da 0-2 a 2-2. Finale incredibile, annullato un gol a Milik. Espulsi il polacco, Fazio, Cuadrado e Allegri

Termina 2-2 all’Allianz Stadium tra Salernitana e Juventus. Antonio Candreva apre le marcature al 18′: Mazzocchi semina il panico a sinistra dopo un tentativo di intervento sbagliato di Cuadrado, il suo cross è un cioccolatino che Candreva deve solo spingere in gol. Allegri chiede immediatamente la reazione dei suoi, ma , almeno fino al 39′ quando Vlahovic troverebbe il gol ma l’iniziale posizione di fuorigioco gli impedisce di esultare. E così si arriva all’ultimo dei 3′ di recupero quando Piatek calcia e trova il tocco di mano di Bremer in area di rigore: il VAR chiama Marcenaro che indica il dischetto del rigore. Dagli undici metri va proprio Piatek che con freddezza segna il 2-0 prima dell’intervallo. Nella ripresa immediata la risposta dei bianconeri che al 51′ trovano il gol con Gleison Bremer che si fa “perdonare” il rigore sul finale del primo tempo. Gli uomini di Allegri ci provano, specialmente con i tiri da fuori area di due specialisti come Vlahovic e il subentrato Milik. Ed è proprio il polacco a sfiorare il pareggio al 89′ quando con un gran tiro dalla distanza scheggia la parte superiore della traversa. Poi è un finale pazzo: al 91′ Vilhena stende Alex Sandro in area di rigore concedendo ai bianconeri l’occasione per pareggiare. Sul dischetto si presenta Bonucci (e non Vlahovic) che si fa ipnotizzare da Sepe, ma il capitano della Juventus è il più veloce ad arrivare sulla respinta e riporta il punteggio in parità. Ma non è finita qua. All’ultimo respiro, su calcio d’angolo, Milik porta in vantaggio la Juve, esulta togliendosi la maglietta e viene espulso. Poi il colpo di scena: chiamata del VAR e vantaggio Juve cancellato. Momento di grande tensione, fioccano i cartellini rossi: oltre il centravanti polacco, espulsi anche Fazio e Allegri. Finale incredibile e partita che si chiude sul 2-2.

Foto: Instagram Salernitana