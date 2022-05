“Sempre con noi leggenda”. La Juventus ricorda Gaetano Scirea, mitico capitano, che oggi, 25 maggio, avrebbe festeggiato 69 anni.

Scirea, simbolo di un calcio che non c’è più, leale, amato dentro e fuori dal campo, morì in un incidente stradale in Polonia, il 3 settembre 1989.

Il suo ricordo è sempre vivo.

Foto: Facebook Juve