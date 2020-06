La Juve riabbraccia lo Stadium dopo 3 mesi: le immagini del test in famiglia

Tre mesi dopo la gara con l’Inter (l’8 marzo), la Juve torna a casa. Lo Stadium ha riaperto i battenti ai bianconeri: allenamento congiunto in vista della sfida di Coppa Italia contro il Milan. Di seguito le immagini del test serale in famiglia per la squadra di Sarri:

Che bello essere di nuovo a casa! 🏠

L'allenamento e la partitella a ranghi misti dei bianconeri all'Allianz Stadium ➡️ https://t.co/h44tUJFZWC pic.twitter.com/6LSyO7oTNm — JuventusFC (@juventusfc) June 5, 2020

Foto: Twitter ufficiale Juve