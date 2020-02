La Juve riabbraccia Chiellini: ritorna in campo dopo 6 mesi. Ovazione dello Stadium

Sfida speciale quella tra Juve e Brescia per Giorgio Chiellini. Dopo sei mesi fuori per la rottura del crociato, il difensore bianconero è tornato in campo. Intorno al 65′, il capitano bianconero si è alzato dalla panchina per scaldarsi, l’Allianz Stadium ha reagito con un boato. Poi, al 78′, Sarri lo ha mandato in campo al posto di Bonucci, un momento che la Juve aspettava da tanto tempo, come certificato dalla grande ovazione riservatagli da tutto lo stadio al momento dell’ingresso sul terreno di gioco.

Foto: Twitter ufficiale Juve