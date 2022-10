La Juve respira e si assicura il derby: decisivo Vlahovic al 74’

Il derby è della Juve, una boccata d’ossigeno dopo gli ultimi risultati e la possibilità di lasciare alle spalle almeno per un pomeriggio le critiche dell’ultimo periodo. Decisivo Vlahovic al 74’. Il primo tempo è stato molto bloccato, senza grandi occasioni. Tranne una tripla opportunità tra il 35’ e il 36’ con Milinkovic-Savic protagonista soprattutto su Vlahocic ma anche sulle sue successive conclusioni dalla distanza di Locatelli e Rabiot. Il Torino si è difeso con ordine, ha provato a colpire in un paio di circostanze, ma si è avvertita l’assenza di un attaccante vero in grado di finalizzare il lavoro di trequartisti ed esterni offensivi. In avvio di ripresa ancora Milinkovic-Savic protagonista dopo 5’ con un volo sotto l’incrocio per mandare in angolo una velenosissima conclusione di Locatelli. Subito dopo Bremer costretto a chiedere il cambio per un problema al flessore, dentro Bonucci. La risposta del Torino al 13’ con un tiro di Vlasic dal limite con parata di Szczesny, un minuto dopo percussione di Lazaro sulla corsia mancina, tiro-cross insidioso e il portiere polacco sventa in angolo. Clamorosa palla-gol per la Juve al 17’: volata di Kostic a sinistra, assist per Kean che non trova la porta da posizione comodissima. Al 25’ Juric decide di schierare un attaccante puro: entra Pellegri, esce Radonjic. Due minuti dopo forse la migliore occasione per i granata con Miranchuk che spara alto da posizione comoda. Allegri decide di sganciare Milik per Kean, subito dopo ancora Milinkovic-Savic sugli scudi, bravissimo a respingere su Vlahovic. Ma al 29’, proprio sul successivo tiro dalla bandierina di Cuadrado, sponda di Danilo per Vlahovic che trova la zampata vincente.

Foto: Twitter Juve