La Juve passa al Dall’Ara con le firme di Morata e Cuadrado (2-0)

Al Dall’Ara il Bologna ospita la Juventus, gara valida per la 18a giornata di Serie A 2021-22.

Alla prima vera occasione passano in vantaggio i bianconeri: minuto 6, Cuadrado ruba palla e scarica verso Morata, lo spagnolo apre per Bernardeschi, l’esterno restituisce all’ex Real che aggira Medel e batte Skorupski.

Rabiot calcia dal limite dell’area al quarto d’ora, stavolta il portiere dei felsinei risponde presente.

Salvataggio di De Ligt che vale un gol sul pallone di Svanberg destinato ad Arnautovic al 16′. La prima frazione si chiude con i bianconeri in vantaggio. Decide Morata.

Nella ripresa macina gioco il Bologna, ma è Juan Cuadrado a regalare il raddoppio alla Juventus. Gran gol del colombiano a venti minuti dalla fine: staffilata di destro dalla distanza, decisiva la deviazione di Hickey, niente da fare per Skorupski. Torna a vincere la squadra di Allegri dopo il mezzo passo falso di Venezia, quinto posto a pari merito con la Roma a 31 punti. Foto: Twitter Juventus