Parità tra Juve e Parma (2-2), ne approfitta l’Atalanta: 2-0 al Monza e terzo posto in solitaria

Sono appena terminate le partite della serata di Serie A. Un altro pareggio per la Juventus: 2-2 con il Parma: La sfida all’Allianz Stadium si apre con la rete del vantaggio degli uomini di Pecchia che sbloccano la gara con la rete di Del Prato. La risposta bianconera, però, non tarda ad arrivare con McKennie che riporta il punteggio in parità. Immediata, però, anche la reazione del Parma che torna in vantaggio grazie alla rete di Sohm, In avvio di ripresa, al 49′, la Juventus ristabilisce la parità grazie alla rete di Weah. Secondo pareggio consecutivo per la squadra di Thiago Motta che sale così a quota 18 punti, ma perde il terzo posto. Infatti, l’Atalanta approfitta del pareggio della Juve e si prende il terzo posto dopo la vittoria per 2-0 contro il Monza. Dopo un primo tempo bloccato, la sfida si sblocca nella ripresa con il subentrato Samardzic: Zaniolo pesca Retegui, efficace la sponda per il serbo che, dopo un dribbling, ha superato Turati. Il punto esclamativo sulla vittoria arriva all’89’ con la rete di Zappacosta.

Foto: Instagram Atalanta