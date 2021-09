La Juve omaggia Mandzukic: “E’ stato splendido condividere parte del tuo cammino insieme”

La Juventus ha scritto un messaggio social a Mario Mandzukic che nel pomeriggio ha detto stop al calcio giocato.

Questo il tweet dei bianconeri: “Insieme abbiamo vissuto una grande avventura, è stato splendido condividere parte del tuo cammino. Mario Mandzukic grazie per tutto quello che ci hai dato e in bocca al lupo per il tuo futuro ⚪⚫”.

Foto: Sito Juve