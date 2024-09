La Juve Next Gen bloccata una notte in aeroporto a Trapani per un guasto a un aereo

Odissea per Juventus Next Gen impegnata ieri pomeriggio sul campo del Trapani, gara del campionato di Serie C girone C, terminata per 1-1. Una trasferta da oltre 1000 km per gli uomini di Paolo Montero.I bianconeri infatti avrebbero dovuto imbarcarsi in serata dall’aeroporto della città siciliana per fare ritorno a Torino, ma una volta pronti per partire sono stati fatti scendere dall’aereo per un guasto e costretti, dopo vari rinvii – con la partenza fissata prima alle 2, poi alle 3 e infine alle sette del mattino – a trascorrere la notte in aeroporto partendo alla volta del Piemonte solo questa mattina intorno alle ore nove.

Foto: twitter Juve