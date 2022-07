La Juve ne fa nove al Pinerolo: prima gioia per Di Maria, Kean in grande spolvero

Alla Continassa la Juve ha disputato un test con il Pinerolo, formazione neopromossa in Serie D. Buone indicazioni per Max Allegri che ha visto arrivare la prima per Angel Di Maria. Nel match conclusosi con il risultato di 9 a o, hanno brillato Kean, autore di una tripletta, e Zakaria che ha siglato due reti. Le altre marcature portano la firma di Soulé e Rabiot, con l’argentino autore di una doppietta. La settimana prossima i bianconeri partiranno per gli Stati Uniti.

Foto: Di Maria Juventus fonte Instagram