La Juve è tornata al lavoro, giornata di riposo per Bentancur, differenziato per Ramsey e Dybala

Il sito della Juve fa il report della seduta odierna dei bianconeri che sono tornati al lavoro dopo la Coppa Italia. La squadra si è ritrovata questa mattina al Training Center per iniziare a preparare la sfida contro la Roma, in programma sabato 6 febbraio alle 18.00 a Torino. Il programma della sessione di allenamento odierna ha previsto possessi, esercitazioni e partita. Ramsey e Dybala, come da programma, hanno svolto una seduta di lavoro personalizzata in campo. Bentancur ha usufruito di una giornata di riposo.

Foto: Twitter personale