La Juve è campione d’inverno: 2-1 a Roma, tutto in 10′

La Juventus è campione d’inverno. I bianconeri sbancano l’Olimpico e battono la Roma imponendosi per 2-1. Tutto in 10′: Demiral la sblocca al 3′ con una zampata sugli sviluppi di un calcio di punizione dalla sinistra e dopo 7 minuti Cristiano Ronaldo trasforma un calcio di rigore assegnato per fallo di Veretout su Dybala. Da segnalare gli infortuni di Demiral e Zaniolo, entrambi usciti per un problema al ginocchio. I giallorossi reagiscono soltanto nella ripresa e la riaprono con un tiro dal dischetto di Perotti, penalty concesso per un tocco di mano di Alex Sandro. Sarri supera l’Inter e torna in vetta solitaria a quota 48, Fonseca resta al quarto posto con 35 punti in compagnia dell’Atalanta.

Sabato 11 gennaio

15:00 Cagliari-Milan 0-2 (Leao, Ibrahimovic)

18:00 Lazio-Napoli 1-0 (Immobile)

20:45 Inter-Atalanta 1-1 (Martinez – Gosens)

Domenica 12 gennaio

12:30 Udinese-Sassuolo 3-0 (Okaka, Sema, De Paul)

15:00 Fiorentina-Spal 1-0 (Pezzella)

15:00 Sampdoria-Brescia 5-1 (Linetty, Jankto, Quagliarella (2), Caprari – Chancellor)

15:00 Torino-Bologna 1-0 (Berenguer)

18:00 Verona-Genoa 2-1 (Verre, Zaccagni – Sanabria)

20:45 Roma-Juventus 1-2 (Perotti – Demiral, Ronaldo)

Lunedì 13 gennaio

20:45 Parma-Lecce

CLASSIFICA: Juventus 48; Inter 46; Lazio* 42; Roma 35; Atalanta 35; Cagliari 29; Torino 27; Parma, Milan, Verona* 25; Napoli, Udinese 24; Bologna 23; Fiorentina 21; Sassuolo, Sampdoria 19; Lecce 15; Brescia, Genoa 14; Spal 12.

Foto: Serie A Twitter