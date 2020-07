La Juve domani sera campione a Udine se…

Domani sera sarà la volta di Udinese-Juventus, gara valida per la trentacinquesima giornata di serie A. Gli uomini di Sarri, in virtù del pareggio maturato questa sera dall’Inter contro la Fiorentina, hanno una ghiotta occasione per laurearsi campioni d’Italia. Attualmente il distacco dall‘Atalanta è infatti di 6 punti: vincendo domani la Juve andrebbe a +9 con tre giornate ancora da giocare. In virtù degli scontri diretti (1-3 e 2-2), alla Juventus bastano dunque tre punti per lo scudetto, visto che anche in caso di arrivo a pari punti con la squadra di Gasperini i giochi sarebbero comunque fatti.

FOTO: Twitter ufficiale Juventus