La Juve dà il via alla campagna abbonamenti il 7 giugno. Prelazione per i biglietti per le coppe europee

Comunicato della Juventus che dà il via immediamente alla campagna abnbonamenti per la stagione 2023-24, e lo farà dal 7 giugno. Il club, nel comunicato, informa i tifosi che sosterranno l’abbonamento, che avranno diritto a una prelazione per i biglietti per le coppe europee, ovviamente sempre sub iudice, in attesa della sentenza UEFA che potrebbe anche escludere la Juve per una stagione dall’Europa.

Questo il comunicato: “La stagione sta per finire, ma è già tempo di cominciare a pensare alla prossima. Da vivere insieme, tutti insieme, perché solo così possiamo essere più forti. Stronger, Together. E il primo appuntamento per tutti i tifosi è da segnare in agenda per il 7 giugno, perché in questa giornata parte la vendita degli abbonamenti 2023/2024, per le 19 gare della prossima Serie A da vivere nella nostra casa, l’Allianz Stadium!

TANTE NOVITA’

La prima: acquista entro il 2 luglio e risparmia! E poi, ancora: ci sarà la possibilità di rateizzare l’importo, e si potrà scegliere fra due tipologie. E infine, come sempre, agevolazioni previste per famiglie (grazie alla speciale tariffa Under16) e per i giovani (con la promo Under28).

Ma entriamo più nel dettaglio.

DUE TIPOLOGIE DI ABBONAMENTO

Come anticipavamo, con la stagione 2023-24 vengono introdotte 2 tipologie di abbonamento, BASE e FULL, per garantire ancor più flessibilità.ì

L’abbonamento FULL, a partire da 30 euro in media a partita, prevede la possibilità di indicare fino a 4 riserve, di effettuare il cambio nominativo per tutte le partite, dà diritto, in caso di rivendita, a una percentuale del 51% del prezzo cui il posto viene rivenduto, da utilizzare come credito, e poi ha tre vantaggi esclusivi: la prelazione sulle Coppe (con possibilità di cambio nominativo), il 50% di sconto sulla J1897 Membership e la possibilità, nei big match, di usufruire di una fase di vendita con prezzi dedicati per portare all’Allianz Stadium i propri amici bianconeri.

E poi c’è l’abbonamento BASE: un prezzo medio di 27,8 euro a partita, possibilità di cambio nominativo per un massimo di 6 gare, possibilità di indicare al massimo 2 riserve e prelazione sui biglietti di Coppe Europee ma solo confermando il proprio nominativo.

LE FASI DI VENDITA

Acquista in anticipo e risparmia. Assicurandoti il tuo posto all’Allianz Stadium entro il 2 luglio potrai usufruire di una tariffa speciale.

FASE 1 – Rinnova il tuo abbonamento.

7-8 Giugno: tutti gli abbonati alla stagione sportiva 2022-23, che non possono rinnovare il proprio posto, potranno sceglierne uno nuovo per primi, fra i migliori disponibili

9-11 Giugno: sei un abbonato alla stagione 2022-23 e vuoi cercare un posto migliore o semplicemente vuoi cambiare settore? Accedi in questa fase per scegliere fra i migliori posti disponibili

12-19 Giugno: in questa finestra temporale avrai la possibilità di confermare il tuo posto.

Dal 20 giugno tutti i posti non confermati dagli abbonati 2023-24 saranno messi in vendita

Fase 2 – Vendita libera

Dal 21 Giugno al 2 Luglio chiunque potrà assicurarsi un posto per la stagione 2023-24 al miglior prezzo.

A partire dal 3 luglio i prezzi subiranno una variazione come indicato nel listino.

ACQUISTA IN 3 RATE

Acquistando il proprio abbonamento on-line, sarà possibile rateizzare su 3 mensilità il costo dell’abbonamento, senza interessi e senza costi aggiuntivi”.

Foto: twitter Juve