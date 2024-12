La Juve crea ma non concretizza: è 0-0 a Lecce all’intervallo. Palo di Conceicao

Terminato il primo tempo al Via del Mare tra Lecce e Juventus. E’ 0-0 al termine dei primi 45 minuti. Dopo pochi minuti, chance clamorosa per Thuram. Lo juventino da solo davanti ala porta liscia e spreca una grossa occasione. Al 16′ palo clamoroso di Conceicao. Su contropiede della Juventus, sinistro strepitoso del portoghese che colpisce il palo. Juve che passa anche in vantaggio con Weah, ma l’americano era in netto fuorigioco e il VAR ha annullato giustamente. Juve che ha reclamato anche un calcio di rigore per un fallo di mano in area, ma l’intervento del difensore salentino era involontario.

Foto: Instagram Conceicao