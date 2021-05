La Juve celebra Buffon: “Tutti in piedi per il Goatkeeper”

La Juventus ha celebrato su Instagram la sua leggenda, Gigi Buffon, che ieri ha preso parte all’ultima gara in maglia bianconera. Una carriera stupenda, ricca di gioie, anche di delusioni, ma che ha lasciato il segno nella storia juventina.

La Juve, su Instagram, ha scritto: “Please stand up for #”, con una foto di Buffon applaudito e in standing ovation acclamato dai vari Buffon più giovani.

Una bella celebrazione per un grande campione.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Juventus (@juventus)

Foto: Instagram Juventus