La Juve blinda i suoi pilastri: dopo Bonucci tocca a Szczesny e Cuadrado

In casa Juve è scoccata l’ora dei rinnovi. Non solo Leonardo Bonucci, che ha firmato un nuovo accordo fino al 2024, il club bianconero si appresta a blindare altri due pilastri della sua rosa: Wojciech Szczesny e Juan Cuadrado. L’esperto portiere polacco, alla sua terza stagione con la maglia bianconera, è ormai a un passo dal firmare il prolungamento. Il contratto che lega l’estremo difensore ex Roma, che nella stagione corrente ha collezionato otto presenze in Serie A e quattro in Champions, è valido fino il 30 giugno 2021, ma le parti hanno già raggiunto l’accordo per allungare la scadenza. Oltre al rinnovo del polacco, il club torinese è sul punto di blindare anche Cuadrado: l’esterno colombiano è in scadenza a fine stagione, fin qui ha collezionato 11 partite in campionato rivelandosi un elemento fondamentale nello scacchiere di Sarri, ecco perché la Vecchia Signora è pronta ad allungargli il contratto. Due situazioni impostate da tempo e ormai in procinto di essere ufficializzate: Szczesny, Cuadrado e i rinnovi Juve, siamo all’ora degli annunci. Tenendo conto che anche per Matuidi, in scadenza, la Juve ha ormai deciso di procedere.