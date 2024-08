La Juve ancora non ingrana: è 2-2 con il Brest. Vlahovic e Danilo non bastano ai bianconeri

La Juventus non ingrana e ancora non trova la prima vittoria del precampionato. Allo stadio Adriatico di Pescara è 2-2 l’amichevole con il Brest. Piccoli passi avanti dei bianconeri dopo il 3-0 subito con il Norimberga. Brest avanti al 51′ con Camara. Il pareggio arriva con Vlahovic al 59′ su calcio di rigore. Vlahovic che nel primo tempo si era divorato un gol clamoroso, non da un campione del suo calibro.

Juve che trova il vantaggio con capitan Danilo al 71′, su assist del connazionale Douglas Luiz. Al minuto 83 è Camblan a segnare il 2-2 per i transalpini.

Foto: Instagram Juve