La Juve affonda ancora: doppietta di Simeone, l’Hellas si impone per 2-1. McKennie troppo tardi

Allo Stadio Bentegodi si è giocata Hellas- Juventus terminata 2-1 per i padroni di casa. Partenza super dei veronesi trascinati da un Simeone in stato di grazia. Il vantaggio arriva dopo appena undici minuti: filtrante in area per Barak, conclusione ravvicinata respinta da Szczesny e tap-in decisivo del Cholito. Lo stesso attaccante ha raddoppiato quattro minuti più tardi con una bellissima conclusione a giro dal vertice sinistro dell’area finito sotto l’incrocio. Nella ripresa i bianconeri sono tornati in campo con maggiore intensità per reagire al doppio svantaggio. Il gol della svolta è arrivato soltanto al minuto 80 dai piedi di Mckennie che con una conclusione improvvisa e precisa ha accorciato le distanze. Il finale di gara è stato quindi pieno di emozioni, con la squadra di Allegri che si è portata più volte vicino al pareggio ma senza riuscirci. Per la Juventus è la seconda sconfitta consecutiva dopo quella con il Sassuolo del turno infrasettimanale.

FOTO: Instagram Hellas