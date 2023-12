La giustizia sportiva dà ragione a Sergio Canales nel ‘caso Mateu Lahoz’

Il Tribunale Amministrativo Contenzioso Numero 4 di Madrid ha accolto il ricorso del giocatore Sergio Canales contro la squalifica di quattro giornate ricevuta la scorsa stagione, quando giocava per il Betis , per aver affermato che la sua espulsione contro il Cadice in campionato era premeditata dall’arbitro Antonio Mateu Lahoz. Gli organi disciplinari della Federcalcio spagnola (RFEF) hanno sanzionato Canales con 4 partite e una multa di 601 euro nel marzo di quest’anno dopo aver dichiarato, al termine della partita con il Valladolid, il 18 febbraio, che l’ex arbitro Antonio Mateu Lahoz “Mi ha espulso premeditatamente nella partita contro il Cadice giocata a ottobre”. La sentenza ritiene che i principi di tipicità, colpevolezza e presunzione di innocenza di Sergio Canales siano stati violati, motivati ​​da “un errore di espressione e interpretazione nelle dichiarazioni del giocatore”. Dopo questa sentenza, Canales potrà giocare con il suo club attuale, il Rayados de Monterrey in Messico, senza alcun tipo di sanzione. Il giocatore ha affermato che il suo comportamento è sempre stato esemplare con gli arbitri: “È così da quando ho debuttato nel 2008 e continua ad essere così anche adesso nel campionato messicano. Per questo sono felice che sia stata fatta giustizia . La mia coscienza è sempre stata molto pulita perché so che non ho commesso alcun errore nel trattamento riservato al collegio arbitrale. Se l’avessi fatto mi sarei scusato immediatamente”.

Foto: Canales Real Betis foto Sport