La gioia di Emery: “Non abbiamo concesso nulla al Tottenham”

Dopo il successo per 2-0 in casa del Tottenham, il tecnico dell’Aston Villa, Unai Emery, ha così analizzato la prestazione fatta dai Villans ai microfoni di Sky Sport: “Siamo molto felici. Penso che abbiamo giocato molto bene. Abbiamo faticato nel primo tempo ma gli Spurs non hanno creato occasioni. Il gol del vantaggio ci ha dato fiducia per andare avanti con la nostra mentalità. Abbiamo segnato la seconda rete, che è stata fantastica. Però non basta: dobbiamo costruire una squadra pensando di poter controllare il gioco. In fase difensiva siamo stati forti e compatti. Dobbiamo cercare di migliorare tatticamente diverse cose ma, ripeto, il Tottenham non ha avuto grandi occasioni per segnarci”.