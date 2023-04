La gioia di Cardinale: “Grazie ragazzi, sono così orgoglioso di voi”

Il Milan è tornato in semifinale di Champions League dopo 16 anni. Al termina della gara – stando quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport – il presidente Gerry Cardinale, ha voluto complimentarsi con Stefano Pioli e i suoi ragazzi per il risultato ottenuto. Stefano Pioli ha prima ricevuto sul telefono dal numero uno di RedBird uno screenshot con il logo del club e la scritta “Grazie ragazzi”. E poi un messaggio di testo molto affettuoso: “Sono così orgoglioso di lei e dei ragazzi. Davvero ben fatto. Ci rende tutti orgogliosi con questa vittoria combattuta. Per favore, invii i miei più sentiti ringraziamenti e apprezzamenti ai nostri giocatori, allo staff tecnico e alla squadra al completo. Mi dispiace non poter essere presente di persona, ma ho guardato ogni secondo del match e ho tifato per questo risultato. Sarò lì per la nostra prossima vittoria!”.

Foto: Instagram Milan