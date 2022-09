La gioia di Bremer: “Sono molto felice per l’esordio con la maglia del Brasile”

Gleison Bremer ha esordito con la maglia del Brasile nel 3-0 della Seleçao contro il Ghana. Il difensore della Juventus ha affidato alla propria pagina Instagram le emozioni per il debutto con la nazionale brasiliana: “Sono molto felice per l’esordio e per aver rappresentato la nostra nazione”.

Foto: Instagram Bremer