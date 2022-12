La Germania protesta. Il gol del 2-1 del Giappone era irregolare?

Dalla Germania arrivano copiose proteste per il gol del 2-1 del Giappone, di Asano, che di fatto ha estromesso i tedeschi dagli ottavi di finale di Qatar 2022.

Un gol convalidato dopo molti minuti di revisione al VAR, che però non ha fugato tutti i dubbi. La palla, in effetti, sembrerebbe essere uscita completamente dal campo e quindi, sarebbe stato un gol da annullare per i nipponici, ma il VAR ha invece evidenziato la regolarità della rete.

I siti tedeschi pubblicano il fermo immagine incriminato, che dimostrerebbe come effettivamente il pallone sia uscito tutto dal campo. Beffa, quindi per la Nazionale di Flick.

Foto: twitter Bild