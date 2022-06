Serata nefasta per l’Italia, che crolla 5-1 in Nations League contro la Germania. Partita totalmente da cancellare per gli Azzurri, pessimi per gioco e atteggiamento. Reti di Kimmich, Gundogan, Muller e Werner (doppietta) per i tedeschi, di Gnonto (diventato il più giovane marcatore di sempre con la Nazionale) e Bastoni le reti che hanno reso meno amara la sconfitta.

Foto: Twitter Euro 2020