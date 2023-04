La gara di Simeone dura 15 minuti: l’argentino esce per un problema muscolare

Problemi per Spalletti in attacco in vista della gara di Champions con il Milan. Si ferma infatti anche Giovanni Simeone, attaccante argentino, che era entrato nel secondo tempo di Lecce, al 66′, ed è uscito all’82’. Problema muscolare probabilmente per l’attaccante argentino che ha sentito tirare, ha provato a stringere i denti, ma poi ha dovuto dare forfait.

Al suo posto è entrato Politano. Problema per Spalletti in vista del Milan in Champions. Il Napoli dovrebbe recuperare Osimhen, come affermato dal tecnico, ma con il ko anche di Simeone la coperta non è più lunghissima per Spalletti.

Foto: Instagram Napoli