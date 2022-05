La furia di Santopadre: “Arbitro incompetente. Sul nostro gol annullato non si è voluto prender la responsabilità di far finire la partita”

Grande rammarico in casa Perugia dopo l’eliminazione ai playoff per mano del Brescia. A fine gara tutta la rabbia del presidente Santopadre, che si è scagliato sull’arbitro Fourneau: “L’arbitro voleva portarla a tutti i costi ai supplementari, in maniera scientifica ha voluto fischiare un fallo di confusione. Sul gol annullato a Santoro non si è voluto prender la responsabilità di far finire la partita, ma non per favorire il Brescia. L’arbitraggio è stato da 4, chi ha visto al partita non può dire altrimenti. Nello stesso rigore contro è stato usato scientificamente il Var, quando invece c’è qualcosa per noi ci viene detto che non c’è bisogno. Non c’entra il Brescia, c’entra l’incompetenza dell’arbitro”.

FOTO: Lega B