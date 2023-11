LA FUGA, L’ADELAIDE E IL BAYERN: NESTORY IRANKUNDA, IL WONDERKID AUSTRALIANO

Il prossimo 1° luglio Nestory Irankunda diventerà un nuovo giocatore del Bayern Monaco a 18 anni, per una cifra attorno ai 3 milioni di euro. E quando sbarcherà in Baviera, ad accompagnarlo ci sarà Airton Andrioli, allenatore brasiliano e capo delle giovanili dell’Adelaide United. Non una figura qualunque. Infatti, Andrioli è l’uomo che ha esaudito il sogno di un ragazzo nato in un campo profughi in Tanzania per la fuga dei genitori dal Burundi a causa della guerra civile.

Irankunda è un’ala, destro naturale, dotato di grande esplosività nella corsa con la quale brucia gli avversari sia con i tagli sia guadagnando il fondo. Il fondamentale migliore del suo repertorio è il tiro, non solo su azione, ma anche su calcio piazzato, visto che ha già messo a segno qualche gol su calcio piazzato in Australia. Alla domanda su chi fossero i suoi calciatori preferiti ha risposto con Messi al primo posto e, subito dopo, Ousmane Dembele. Non una scelta casuale quella dell’esterno in forza al Paris Saint-Germain. Infatti, per caratteristiche di gioco i due si somigliano molto.

Breve, ma già significativa l’esperienza di Irankunda nel mondo del calcio. Il classe 2006 si è messo in mostra con la maglia dell’Adelaide United e con la nazionale Under 17 dell’Australia. Ma non solo. Irankunda conta già delle convocazioni con i Socceroos. Per dare la dimensione della precocità del suo talento, l’esordio tra i professionisti e il primo gol tra i grandi sono arrivati qualche settimana prima di compiere i sedici anni, nell’inverno del 2022. Da allora si è stabilizzato in prima squadra, anche se ha iniziato a partire da titolare solo in questa stagione. Nel 2022/23, nonostante partisse quasi sempre dalla panchina, in campionato ha accumulato cinque gol e due assist in 488’. Nessuno in Australia è rimasto impassibile alla sua esplosione, tanto che nel 2022 è stato convocato inserito all’interno dell’All Star Team dell’A-League per un’amichevole contro il Barcellona.

Il passaggio del talento australiano in Baviera scatena le polemiche in Oceania: “L’affare lo fa il Bayern, costerebbe 20 volte se fosse argentino”. Tra i giornalista oceanici c’è chi ha ritenuto il suo passaggio in Baviera un’autentica “rapina”. Le aspettative nei suoi confronti sono molto alte, il Bayern si è aggiudicato un altro talento del panorama mondiale anticipando la folta concorrenza. I bavaresi si dimostrano ancora una vola una società all’avanguardia, un club che da anni è una fucina di giovani talenti diventati in breve tempo calciatori di livello mondiale.

Foto: Instagram Irankunda