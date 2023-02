La FSA risponde alla Superlega: “C’è già la Champions per i migliori club d’Europa. La European Zombie League non serve”

La FSA, Football Supportes’ Association per l’Inghilterra e il Galles, ha emesso un comunicato in merito al nuovo tentativo odierno della Superlega. Kevin Miles, amministratore delegato della Football Supporters’ Association, ha dichiarato: “Quel cadavere ambulante che è la Superlega Europea si contrae di nuovo con tutta la consapevolezza che si associa a uno zombie. La loro idea più recente è quella di avere una “competizione aperta” piuttosto che il circuito chiuso che avevano originariamente proposto e che ha portato a enormi proteste da parte dei tifosi. Ovviamente esiste già una competizione aperta per i migliori club d’Europa: si chiama Champions League. Dicono che “il dialogo con i fan e i gruppi di fan indipendenti è essenziale”, ma la European Zombie League va avanti, ignorando intenzionalmente il disprezzo che i sostenitori di tutto il continente nutrono per essa”.

Foto: Twitter ufficiale FSA