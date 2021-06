La Francia si conferma corazzata: Germania battuta 1-0 ma serve un autogol di Hummels

La Francia si conferma tra le favorite alla vittoria di Euro 2020, andando a vincere 1-0 in casa della Germania a Monaco di Baviera. Per i campioni del Mondo basta un’autorete di Mats Hummels al 20′, ma il dominio dei transalpini è stato evidente.

Due reti annullate ai francesi, a Benzema e Mbappè, un dubbio rigore non dato, un episodio controverso non visto, come il morso di Rudiger a Pogba.

La Germania è rimasta in partita grazie alle reti annullate ma non ha quasi mai impensierito il portiere Lloris.

Partenza forte quindi per Deschamps e compagni che agganciano il Portogallo a 3 punti.

Foto: Twitter Uefa Euro 2020